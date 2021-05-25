В Кремле назвали дату и место встречи Путина с Байденом

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом США Джозефом Байденом 16 июня в Женеве (Швейцария). Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

"Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов", — заявили в Кремле.

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Напомним при этом, что украинский президент Владимир Зеленский считает необходимой встречу президентов США Джозефа Байдена и России Владимира Путина, но имеет насчет нее опасения.

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На пресс-конференции 20 мая он, в частности, заявил, что нежелательным для Украины будет обсуждение вопроса условий достройки российского газопровода "Северный поток-2" в Германию, против которого выступают США, равно как и сама Украина, остающаяся одним из транзитеров российского газа.

Однако, по словам Зеленского, его опасения в первую очередь касаются не столько вопросов энергетической безопасности, сколько того, что за возможной отменой санкций будет стоять договоренность о чем-то "очень-очень серьезном".

Отметим также, что после недавнего появления в СМИ информации о возможности отмены санкций в администрации Байдена заявили, что считают достройку газопровода "плохой сделкой, угрожающей европейской энергетической безопасности, безопасности Украины, а также партнеров и союзников на восточном фланге НАТО". В Сенат США тем временем внесли законопроект о новых санкциях против участников строительства "Северного потока-2".