Политика 7 минут назад

"Северный поток-2": в Сенат США внесли новый проект о санкциях против газопровода

Законопроект вновь вводит санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода, после того, как Белый дом объявил об их отмене

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Сенат США внесли новый законопроект о санкциях против "Северного потока-2".

Его представили республиканцы, сообщает The Hill.

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В частности, этот законопроект вводит санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

"Четырнадцать сенаторов-республиканцев в четверг (20 мая) представили законопроект, который вновь вводит санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", после того, как администрация Байдена объявила об их отмене в начале этой недели", — говорится в сообщении.

Закон предполагает расширение санкций в отношении России, стоящей за трубопроводом, и генерального директора Матиаса Варнига, а также распространит их на "субподрядчиков любой организации, которая работает на газопроводе Nord Stream 2".

При этом соавторы законопроекта отмечают, что строительство газопровода должно быть остановлено, поскольку это касается вопросов безопасности.

"Трубопровод Путина должен быть остановлен, и я призываю своих коллег присоединиться к этим усилиям, прежде чем администрация заставит Соединенные Штаты на собственном горьком опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность", — сказали сенаторы, представляя законопроект.

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Помимо сенаторов-республиканцев, против "Северного потока-2" выступил председатель сената по международным отношениям Боб Менендес. Он призвал администрацию Джозефа Байдена отменить последнее заявление по снятию санкций.

"Я призываю администрацию отменить эти отказы и продолжить санкции, санкционированные Конгрессом... Администрация заявила, что строительство трубопровода — плохая идея и что это российский проект злонамеренного влияния. Я разделяю это мнение, но не понимаю, как сегодняшнее решение будет способствовать усилиям США по противодействию российской агрессии в Европе", — отметил Менендес.

Как известно, Госдепартамент США заявил о снятии санкций с компании Nord Stream 2 AG. Там подчеркнули, что такое решение отвечает национальным интересам США.

Также сообщалось, что в Белом доме признались, что не могут остановить строительство газопровода, поскольку он почти построен.

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