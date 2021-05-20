Это будет проигрыш США и лично Байдена — Зеленский о запуске "Северного потока-2"

Президент Владимир Зеленский обеспокоен возможной отменой санкций, введенных ранее США для недопущения достройки и запуска газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию.

При этом, как рассказал президент на пресс-конференции по итогам двух лет в должности, он считает необходимой встречу президентов США Джозефа Байдена и России Владимира Путина, на которой может обсуждаться, в частности, и эта тема. В то же время Зеленский дал понять, что ее обсуждение является нежелательным для Украины.

"Какие риски я вижу? Во-первых, я считаю, что эта встреча нужна. Им решать, но тем не менее. Во-вторых, президент Байден знает мою позицию — мы ее обсуждали с госсекретарем США, — что они украинские вопросы будут обсуждать только в том пространстве и в той повестке дня, которую будут согласовывать с нами до этого. Есть ли риски, что некоторые вопросы они будут поднимать, несмотря на наши договоренности? Уверен, что такие риски есть", — заявил он.

В частности, возможную отмену санкций по "Северному потоку-2" президент назвал в качестве "одного из примеров" главных таких рисков.

"Большой риск, что Россия может надавить на США или у них будут какие-то договоренности — и снимут санкции с "Северного потока-2", а там почти 95% достроено. Я считаю, что это будет проигрыш США. Я считаю, что это будет личный проигрыш президента Байдена. Я это говорю открыто, откровенно. Почему? Это будет серьезная геополитическая победа РФ и новое перераспределение сил и влияния", — подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что вопрос "Северного потока-2" неоднозначно воспринимается даже в самом американском политикуме.

"Я знаю, что разные мнение по поводу этого у партнеров. Я знаю, что разделились даже мнения в Сенате и в Конгрессе (имеется в виду Палата представителей. — Delo.ua) США. Мы, кстати, будем встречать большую группу — они к нам приедут в начале июня. Я знаю, что нет общей позиции и мнения", — сказал он.

В то же время украинский президент пояснил, что его опасения в первую очередь касаются не столько вопросов энергетической безопасности, сколько того, что за возможной отменой санкций будет стоять договоренность о чем-то "очень-очень серьезном".

"Это серьезная игра. Это не просто про энергетическую безопасность. На такое могут пойти США, если они размениваются, извините за такое слово, на что-то очень-очень серьезное. И меня беспокоит эта ситуация, говорю вам откровенно", — поделился Зеленский.

Напомним, что после появления в СМИ информации о возможности отмены санкций в администрации Байдена заявили, что считают достройку газопровода "плохой сделкой, угрожающей европейской энергетической безопасности, безопасности Украины, а также партнеров и союзников на восточном фланге НАТО".