У Байдена заявили, что США выступают против газопровода "Северный поток-2"

Российский трубопровод "Северный поток-2" является плохой сделкой. Об этом в 19 мая заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает "Голос Америки".

"Администрация Байдена четко заявляла, что трубопровод" Северный поток-2 "— это плохая сделка. Это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, безопасности Украины, а также партнеров и союзников на восточном фланге НАТО", — подчеркнула Карин Жан-Пьер.

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Перед этим, 18 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Германии Маасом также выступил против "Северного потока-2".

Блинкен подчеркнул приверженность США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать коллективную безопасность, говорится в сообщении Госдепа.

В связи с этим Блинкен в очередной раз заявил, что США выступают против строительства газопровода, который прокладывается по дну Балтийского моря для увеличения транспортировки российского газа в Европу через Германию.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена снимет санкции с оператора российского газопровода "Северный поток-2" компании Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига.

В частности, отмечается, что этот шаг может свидетельствовать о стремлении США к восстановлению отношений с Германией, которая поддерживает строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2".

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По информации Fox Business, прекращение завершенного на 95% проекта требует введения санкций против немецких потребителей газа, а администрация Байдена якобы не готова рисковать своими отношениями с Германией ради этого.

Ранее сообщалось, что в начале апреля Министерство юстиции США утвердило два новых пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

В декабре 2020 года строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 96%.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что газопровод "Северный поток-2", строящийся из России в Германию по дну моря, не нужен энергоснабжению Евросоюза.