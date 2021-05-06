Путин развернул войска у границ Украины с целью показать себя перед Байденом — США

В Соединенных Штатах Америки объяснили развертывание войск России у украинской границы.

Так президент России Владимир Путин хочет показать себя, особенно перед президентом США Джозефом Байденом, сообщает The New York Times.

Некоторые американские чиновники считают, что развертывание войск направлено на то, чтобы "поймать на блефе Соединенные Штаты и Европу — и прояснить для Киева границы поддержки Запада".

По данным издания, так Россия хочет вызвать реакцию Запада, но реакцию, которая не оправдает надежд украинского правительства.

"Возможно, Россия уже достигла этой цели. Соединенные Штаты заявили, что готовы ввести новые санкции против Москвы, и выразили решительную поддержку Украине. Но администрация Байдена не сделала никаких шагов для продвижения к членству в НАТО или значительного увеличения военной помощи Киеву", — указывают авторы статьи.

При этом американские официальные лица считают, что они по-прежнему не уверены, какие именно цели наращивания войск Путина и его решения не доводить до конца объявление о выводе войск.

Читайте также: Украина попросит у США системы противовоздушной обороны и антиснайперское оборудование

Кроме того, водоснабжение Крыма остается ключевым моментом, пишет издание. В Пентагоне считают, что вторжение в систему водоснабжения остается реальной угрозой.

Но проблема с водой назревает уже 7 лет, и Россия никогда не делала таких шагов, чтобы захватить контроль над водоснабжением, отмечают журналисты.

Тем временем в Пентагоне оценили число российских военных, которые остались у границы Украины. По оценкам Минобороны США, сейчас там около 80 тысяч солдат.

Российские военные остаются вблизи различных участков границы с Украиной, что по-прежнему является крупнейшим наращиванием сил РФ с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году, пишет NYT.

Вместе с тем, американские военные сообщили, что часть войск РФ отошла от границы, но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику. Возле границы около 80 тысяч военных, пишет издание, ссылаясь на слова представителя Пентагона.

В то же время отмечается, что представители администрации президента США воспринимают постоянное присутствие войск на границе с Украиной как сигнал от президента РФ Владимира Путина о том, что он может сопоставить — и фактически превзойти — количество военнослужащих, которые принимают участие в учениях США и НАТО в Европе.

Напомним, 22 апреля Россия объявила, что отводит свои войска из оккупированного Крыма и восточной границы Украины.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина остается начеку, несмотря на отвод российских войск.