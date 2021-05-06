Происшествия 1 час назад

Украина попросит у США системы противовоздушной обороны и антиснайперское оборудование

Украина хочет закупить у США военное оружие

Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Власти Украины попросят у США системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

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Указано, что 6 мая в Украину прилетел государственный секретарь США Энтони Блинкен, с которым глава украинского МИД планирует обсудить военную помощь.

Также Украина хочет закупить у США военное оружие. В частности, по словам Кулебы, Украина будет просить о системах противовоздушной обороны и антиснайперских технологиях.

"Я хочу четко объяснить, что речь идет не только о получении его (оружия) от Соединенных Штатов, но и о его приобретении у США", — подчеркнул глава МИД.

При этом министр хочет, чтобы Украина рассматривалась США как "восточный рубеж демократии" в Центральной Европе и регионе Черного моря, а также была интегрирована в Запад, включая НАТО.

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Ранее сообщалось, что Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты Черноморского побережья. В этом списке есть системы противоракетной обороны.

Напомним, в США модернизируют ядерный потенциал на фоне угрозы со стороны России и Китая.

В свою очередь Великобритания планирует увеличить количество ядерных боеголовок почти вдвое.

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