Украина попросила у Германии системы ПРО для защиты черноморского побережья — СМИ

Власти Украины направили Германии список вооружений, которые они хотели бы получить для защиты черноморского побережья.

В этом списке есть системы противоракетной обороны, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По информации источников издания, пока все попытки Киева тщетны: против предоставления вооружений Украине выступает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

В то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что занимает открытую позицию в вопросе поставок оружия. В Христианско-демократическом союзе, тем не менее, нет единства по этому вопросу.

"Поставки в регион конфликта оружия всегда нужно оценивать критически", — заявил член комитета по обороне, депутат от фракции "зеленых" Тобиас Линднер.

Ранее Украина провела масштабные военные учения с участием кораблей и береговой артиллерии.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск из оккупированного Крыма и восточной границы Украины.

В свою очередь Пентагон считает, что рано делать выводы относительно отвода российских войск от Украины.

Напомним, президент США Джозеф Байден призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий против Украины.

С аналогичными заявлениями перед этим выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Европейский союз.