Происшествия 50 минут назад

В Украине прошли масштабные военные учения с участием кораблей и артиллерии (ФОТО)

В тренировках приняли участие корабли, береговая артиллерия, морская пехота национального флота, военная авиация и подразделения ГПСУ

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Украина провела масштабные военные учения на морском направлении.

В частности, подразделения Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины провели тренировки по усилению обороны совместно с Государственной пограничной службой и Воздушными силами страны, сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

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Известно, что в тренировках приняли участие: корабли, береговая артиллерия, морская пехота национального флота, военная авиация и подразделения Госпогранслужбы.

Как отмечается, целью учений было углубление взаимодействия между ведомствами и различными видами войск.

"Дело защиты государства с моря, воздуха и суши является нашей общей задачей", — заявил командующий ВМС страны Алексей Неижпапа.

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Накануне командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины сообщило об учениях противовоздушной обороны ВСУ, которые проходят на одном из полигонов Херсонской области, граничащей с Крымом.

В тренировках участвуют боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов и расчеты зенитных установок, основное внимание уделяется инженерному оборудованию огневых позиций.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск РФ из оккупированного Крыма и восточной границы Украины. По разным оценкам, Россия стянула от 100 до 150 тысяч военных к границе.

Напомним, президент США Джозеф Байден призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий против Украины.

С аналогичными заявлениями перед этим выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Европейский союз.

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