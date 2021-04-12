ЕС призвал Россию не способствовать эскалации на Донбассе

В Европейском союзе ввиду информации о движении российских войск вблизи украинской границы прикладывают все усилия для предотвращения возобновления активного вооруженного конфликта на Донбассе и надеются, что таковое не произойдет, если Россия воздержится от шагов к этому.

Об этом заявил официальный представитель Европейской службы внешних связей Петер Стано, комментируя ухудшение ситуации в сфере безопасности на востоке Украины, передает "Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что эскалации не будет и не будет конфликта. Это будет действительно неприемлемо. Все контакты и дипломатические усилия, которые продолжаются сейчас, направлены на то, чтобы это предотвратить", — сказал он.

Стано проинформировал, что украинский вопрос будет на повестке дня предстоящего заседания министров иностранных дел, которое пройдет в формате видеоконференции в следующий понедельник, 19 апреля.

"ЕС, его государства-члены и институции очень пристально, с серьезной обеспокоенностью следят за ухудшением ситуации в сфере безопасности на востоке Украины, за передвижением российских войск вблизи украинской границы, а также в незаконно аннексированном Крыму. ЕС несколько раз призывал посредством Высокого представителя и отдельных лидеров государств-членов снять напряжение", — отметил он.

По словам пресс-секретаря ведомства, лишь полное выполнение Минских договоренностей является единственным путем вперед и гарантией политического и мирного разрешения конфликта на востоке Украины.

В этом контексте Стано отметил, что в ЕС приветствуют "усилия и важные шаги, которые делает Украина и президент Зеленский".

"Мы призываем российские власти удержаться от любых шагов, которые могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации, и приложить усилия, чтобы выполнить Минские договоренности", — добавил спикер европейской дипломатии.

Тем временем в Кремле заявляют, что обострение на Донбассе и стягивание российских войск не означает, что РФ допускает возможность войны с Украиной.