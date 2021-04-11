В Кремле исключили возможность войны России с Украиной

Обострение на Донбассе и стягивание российских войск не означает, что РФ допускает возможность войны с Украиной.

В Кремле не приемлют такого варианта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

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"Конечно, никто не собирается двигаться к войне (с Украиной), и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", — заверил он.

Спикер Владимира Путина также добавил, что "никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине".

В то же время он подчеркнул, что Москва не будет безучастной к судьбам русскоговорящих на Донбассе.

"Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", — сказал Песков.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не планирует делать ничего такого, чтобы "получить наступление со стороны нашего северного соседа". Он также выразил уверенность в том, что масштабного военного конфликта между странами не будет.

В то же время в МИД России угрожают Украине масштабной эскалацией на Донбассе, если Киев будет двигаться в сторону вступления в НАТО.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не только усилит наше государство, но и значительно укрепит НАТО.

8 апреля стало известно, что Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. Именно после его реализации Украина сможет стать полноправным членом организации.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором призвал эту страну стать лидером в лоббировании предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.