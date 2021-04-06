Зеленский призвал Канаду возглавить движение за прием Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором призвал эту страну стать лидером в лоббировании предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что в ходе беседы он выразил канадскому премьеру благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны его страны, "особо ценной в непростое время нынешнего обострения" ситуации с безопасностью на Донбассе.

Президент проинформировал премьер-министра Канады о постоянных нарушения режима прекращения огня на Донбассе, приводящих к росту потерь среди украинских военных, заявив о росте военной угрозы для Украины со стороны России.

"За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 — в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотичных людей, которые должны строить будущее Украины", — отметил президент.

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Зеленский в связи с этим заявил о необходимости усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Глава украинского государства поблагодарил Канаду за сотрудничество в рамках военной тренировочной миссии Unifier для Вооруженных сил Украины и предложил рассмотреть возможность ее расширения путем увеличения числа канадских военных инструкторов в Украине.

Помимо этого, президент подчеркнул важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

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"Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", — заявил Зеленский.

Глава украинского государства еще раз пригласил Джастина и Софи Трюдо на инаугурационный саммит "Крымской платформы" в Киеве 23 августа и на празднование 30-летия независимости Украины.

Отметим также, что делегация Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе решила не больше ездить на переговоры в Минск, где они проходили ранее, после карантина.