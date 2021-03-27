В ООН 46 стран признали РФ стороной конфликта на Донбассе и призвали деоккупировать Крым

Украина и еще 45 стран выступили с совместным заявлением по случаю восьмой годовщины принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции 68/262 "Территориальная целостность Украины".

Текст этого документа обнародован на сайте Министерства иностранных дел Украины.

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В частности, в заявлении содержится призыв к России прекратить временную оккупацию Крыма и поддерживается инициатива Украины по созданию международной "Крымской платформы".

"В очередной раз мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию ею Автономной Республики Крым и города Севастополь и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Крыму. Мы приветствуем в принципиальном плане инициативу Украины о создании Международной крымской платформы для консолидации усилий мирового сообщества по Крыму", — говорится в заявлении.

При этом подчеркнуто, что действия РФ в Крыму противоречат международному право, включая Устав ООН, а также идут вразрез с Хельсинским заключительным актом, международным гуманитарным правом и правом в сфере прав человека.

"Стремление России узаконить попытку аннексии Крыма не признается и не будет признано", — отмечается в документе.

Кроме того, в заявлении осуждаются действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Причем отдельно подчеркнуто, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не ее посредником.

"Мы также решительно осуждаем продолжение РФ дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые свидетельствуют о пренебрежении ею обязательствами, взятыми согласно Минским договоренностям. Мы подтверждаем свою поддержку усилий Нормандского формата и твердую приверженность мирному решению конфликта на востоке Украины, в соответствии с Минскими договоренностями и с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", — заявили страны-члены ООН.

Как уточняется, по совместным заявлением подписались: Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Греция, Грузия, Дания, Эстония Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Нидерланды, Коста Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Болгария, Кипр, Мальта, Маршалловы Острова, Молдова, Северная Македония, Польша, Словения, Хорватия, Румыния, Словакия, Великобритания, США, Турция, Украина, Микронезия, Финляндия, Франция, ФРГ, Чехия, Черногория, Швеция и Япония.

Напомним, своим недавним указом Зеленский создал оргкомитет саммита "Крымской платформы" и поручил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову подготовить проект стратегии деоккупации полуострова.

Вскоре СНБО принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.