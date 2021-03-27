Ряд стран-участников ОБСЕ блокируют продолжение мониторинговой миссии на Донбассе — МИД

Некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев.

Действующий мандат миссии истекает 31 марта, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве отмечают, что свертывание миссии на Донбассе "может играть на руку только Российской Федерации".

"Деятельность боевиков останется вне поля зрения международного сообщества, прекратится международная фиксация нарушений режима прекращения огня, что может привести к дальнейшей эскалации", — подчернули в МИД.

Известно, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине — миссия невооруженных гражданских наблюдателей, проводящих мониторинг и отчитывающихся о ситуации с соблюдением прав человека и гуманитарной ситуации как в зоне конфликта на Востоке, так и на всей территории Украины.

В МИД добавили, что боевики постоянно препятствовали в деятельности СММ: полностью блокировали доступ ее наблюдателей в аннексированный Крым и Севастополь.

Также боевики, как отметили в министерстве, мешали фиксации нарушений прав человека, ограничивая возможность наблюдения на оккупированных частях Донбасса. Прежде всего — в районах, прилегающих к государственной российско-украинской границе.

"Непродление мандата СММ нанесет серьезный удар по авторитету ОБСЕ как региональной организации безопасности, а выполнение положений Минских соглашений и договоренностей Нормандского формата критически усложнится без мониторинга миссии", — резюмировали в ведомстве.

Напомним, новое перемирие на Донбассе заработало с 27 июля 2020 года, и в течение первых месяцев в ОРДЛО действительно существенно уменьшилось количество обстрелов. Сейчас же наблюдается новое обострение. До сих пор за время "перемирия" от обстрелов боевиков погибли 22 украинских военных.

Бойцы ВСУ также подрываются на взрывных устройствах. По данным Минобороны, по состоянию на 2019 год на подконтрольной Украине территории Донбасса было заминировано примерно 700 тысяч гектаров.

В последнее время ситуация на Донбассе обострилась, а количество обстрелов со стороны боевиков увеличилось. 3 марта боевики так называемой "ДНР" заявили, что получили разрешение на открытие огня на опережение "для подавления огневых точек противника".

По мнению президента Владимира Зеленского, обострение — попытка давить на украинскую сторону в переговорах по Донбассу.