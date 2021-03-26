Обострение на Донбассе: в результате обстрелов погибли 4 украинских военных

На Донбассе из-за обстрела пророссийскими боевиками в районе поселка Шумы (Донецкая область) погибли 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

Указано, что 26 марта вооруженные формирования России в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы.

"В результате обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения", — говорится в сообщении.

При этом раненых воинов доставили в лечебное учреждение.

Известно, что на обстрел оккупантов украинские защитники открыли ответный огонь.

Также о действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ.

Отмечается, что оккупанты совершили обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 20 марта боевики на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Шумов. В результате вражеского обстрела тогда также погиб украинский военный.