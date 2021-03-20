Происшествия вчера, 18:29

Новые обстрелы на Донбассе: погиб еще один украинский военный

Смертельные ранения боец ВСУ получил при обстреле оккупантами позиций украинских военных из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы

Фото: пресс-центр ООС Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

На Донбассе боевики обстреляли 20 марта позиции Объединенных сил вблизи Шумов.

В результате вражеского обстрела погиб украинский военный, сообщает ОТУ "Север" в Facebook.

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В частности, указано, что вооруженные формирования России осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Известно, что украинские военные открыли ответный огонь на вражеский обстрел.

Как отмечается, о действиях оккупантов украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ.

Напомним, днем ранее боевики обстреляли украинские позиции вблизи Водяного, в результате чего также погиб украинский военный.

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Кроме того, в четверг возле Пивденного во время вражеского обстрела получил смертельное ранение украинский военный. Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования конфликта на Донбассе готов, и теперь Украина ждет реакции от России на документ. В случае, если РФ не одобрит его, то это будет означать, "что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса".

Однако в Кремле утверждают, что не видели никакого "мирного плана" от Украины.

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