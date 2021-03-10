У Зеленского подготовили план мира на Донбассе, но в России "ничего об этом не знают"

План мирного урегулирования конфликта на Донбассе готов, и теперь Украина ждет реакции от России на документ. В случае, если РФ не одобрит его, то это будет означать, "что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса".

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает "Укринформ".

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По его словам, за разработку документа отвечали Германия и Франция, а Украина занималась его доработкой.

В ОП рассчитывают, что документ будет "предметом мощного обсуждения" через одну-две недели в нормандском формате.

В нем говорится о создании так называемых кластеров, которые в случае согласования могут стать основой для дорожной карты по установлению мира в регионе, реинтеграции территорий и проведению местных выборов, доложил Ермак.

Говоря о документе, разработанном Германией и Францией, речь идет об "очень мощном шаге", добавил он.

"Подчеркиваю, план мирный — на столе... и мы очень ожидаем такой ​​же позиции со стороны РФ", — заявил Ермак.

В то же время замглавы МИД РФ Андрей Руденко утверждает, что в России якобы ничего не знают о плане мирного урегулирования, о котором заявил Ермак.

"Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложила Франция и Германия. Первый раз слышу", — сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него также якобы нет информации о существовании плана, заявленного Ермаком.

Напомним, 14 февраля 2021 года советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что обострение ситуации на Донбассе "практически неизбежно".

3 марта боевики террористической группировки "ДНР" заявили, что будут вести "упреждающий огонь" по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.

9 марта представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия может готовить на Донбассе провокацию для введения своих "миротворцев" — РФ хочет сделать немецко-французские "предложения по кластерам" не актуальными.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заинтересован любой ценой убедить президента США Джо Байдена и лидеров стран "нормандской четверки" о необходимости включения самого Байдена в эту группу для продвижения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.