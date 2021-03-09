Политика 1 час назад

Зеленский готов встретиться с Путиным, Меркель и Макроном по отдельности

"Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного"

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба

Президент Владимир Зеленский заявляет, что если встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе не удастся, то он намерен провести встречи с лидером каждой из стран отдельно.

Об этом он сказал на пресс-конференции на полях форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", передает "Интерфакс-Украина".

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"В любом случае, готовится "нормандская" встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: не будет встречи в нормандском формате — я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки". Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно", — сказал Зеленский.

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Глава государства также подчеркнул, что решение "этого важного вопроса" откладываться не будет.

Кроме того, Зеленский отметил, что после блокирования деятельности телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, увеличилось количество вооруженных провокаций на Донбассе.

"Я не хочу связывать именно с этим (запретом телеканалов — Delo.ua), но мы видим, что это в одно время происходит", — сказал президент.

Зеленский в этом контексте также напомнил, что в среду, 10 марта, состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним также, что Зеленский заинтересован любой ценой убедить президента США Джо Байдена и лидеров стран "нормандской четверки" о необходимости включения самого Байдена в эту группу для продвижения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

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