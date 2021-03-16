Политика 1 час назад

У Путина отрицают наличие в переговорах нового мирного плана по Донбассу

Однако Дмитрий Козак подтвердил, что Германия и Франция все же некие рекомендации предоставили еще в феврале

Дмитрий Козак. Фото: сайт Госдумы РФ Дмитрий Козак. Фото: сайт Госдумы РФ
Дмитрий Козак. Фото: сайт Госдумы РФ

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак отрицает существование конкретного нового мирного плана по урегулированию конфликта на Донбассе, о котором говорят власти Украины.

В то же время, как заявил он в интервью "Интерфаксу", еще более месяца назад Германия и Франция предоставили рекомендации для выработки в Трехсторонней контактной группе новой "дорожной карты" по урегулированию конфликта, однако они слишком размыты.

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"Относительно "нового мирного плана". На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае, о чем идет речь, никто из участников минского и нормандского форматов не знает", — сказал он.

Козак, являющийся представителем от России на переговорах в "нормандском формате" на уровне политсоветников, рассказал, что 8 февраля "представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать "компромиссный проект" рекомендаций "нормандского формата" для Контактной группы в целях подготовки там "дорожной карты" по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями".

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При этом он отметил, что представленный проект является чрезмерно "компромиссным" в том смысле, что "его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в Контактной группе".

В связи с этим, пояснил представитель Кремля, 16 февраля Россия направила всем участникам переговоров уточняющие поправки и предложила Киеву представить свои предложения к франко-германскому проекту, а также изложить позицию относительно российских поправок. По словам Козака, "с тех пор украинские коллеги хранят многозначительное молчание".

Напомним, ранее в марте другой замглавы администрации президента РФ Андрей Руденко заявил, что он первый раз слышит о каком-то "мирном плане, который предложила Франция и Германия".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него также якобы нет информации о существовании плана, заявленного главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Сам Ермак же заявил, что план мирного урегулирования конфликта на Донбассе готов, и Украина ждет реакции от России на этот документ. По его словам, за разработку документа отвечали Германия и Франция, а Украина занималась его доработкой.

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