Зеленский посмертно наградил орденами 64 бойцов "Правого сектора" и других добробатов

Президент Владимир Зеленский наградил орденами "За мужество" ІІІ степени трех бойцов добровольческих батальонов и еще 64 бойцов посмертно. Об этом говорится в указе главы государства №97 от 12 марта.

Отмечается, что награждены они "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

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Среди награжденных посмертно большинство — 42 человека — указаны как члены Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", по пять — как бойцы созданной основателем "Правого сектора" Дмитрием Ярошем "Украинской добровольческой армии", батальона ОУН и батальона "Донбасс", четыре — как добровольцы батальона территориальной обороны "Айдар".

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Также среди них указаны по одному добровольцу из батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов" и еще один из отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь".

Кроме награжденных посмертно, в списке указаны еще два "айдаровца" — Александр Голубев и Сергей Ткаченко, а также доброволец отдельного диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот" Сергей Копылов.

Напомним, что 12 марта Зеленский образовал консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.

Ранее в Офисе президента заявили, что инициируют создание внесудебного механизма признания несправедливости судебных приговоров в отношении ветеранов войны и общественных деятелей, вынесенных с 2014 года. Призван ли именно упомянутый консультативный совет стать таким органом, пока официально не уточнялось.