Зеленский создал совет по обеспечению прав и свобод защитников Украины

Президент Владимир Зеленский образовал консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины. Как отмечается в указе №93 от 12 марта, это будет консультативно-совещательный орган при президенте. Сам указ вступает в силу со дня опубликования.

Он образован "с целью обеспечения соблюдения гарантий защиты прав и основных свобод лиц, отстаивавших принципы демократии, права и свободы человека во время Революции Достоинства, участников боевых действий, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно принимали участие в антитеррористической операции, принимали или принимают участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, лиц, осуществлявших волонтерскую и правозащитную деятельность, других лиц, принимавших или принимающих участие в защите Украины, обеспечении гарантий верховенства права и восстановлении нарушенных прав".

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Руководителю Офиса президента Андрею Ермаку глава государства поручил внести в семидневный срок проект положения о консультативном совете и предложения по его персональному составу.

Напомним, 4 марта Офис президента заявил, что инициирует создание внесудебного механизма признания несправедливости судебных приговоров в отношении ветеранов войны и общественных деятелей, вынесенных с 2014 года.

У Зеленского допустили, что "сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии России".

Согласно позиции ОП, случаи несправедливого преследования данной категории лиц должны получить "надлежащий ответ" от государства.