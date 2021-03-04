ОП инициирует "возвращение справедливости ветеранам и активистам",признанным преступниками

Офис президента инициирует создание внесудебного механизма признания несправедливости судебных приговоров в отношении ветеранов войны и общественных деятелей, вынесенных с 2014 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

"В качестве ответа на запрос общества на справедливость в судах в ОП инициирована разработка механизма по анализу актуальных и резонансных уголовных дел и приговоров за период с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией, ее гибридными проявлениями и могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей", — заявляют в ОП.

В офисе главы государства не исключают, что "сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии России".

"Необходимо законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди подверглись несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства", — говорится в сообщении.

Также предлагается инициировать изучение уголовных производств, которые начаты с 2014 года по фактам нападений на общественных деятелей и до сих пор не завершены установлением всех виновных. В то же время в ОП подчеркивают, что насилие в отношении любого человека не может оставаться безнаказанным.

При этом сообщается, что уже состоялось первое совещание на площадке ОП под председательством руководителя офиса Андрея Ермака, в котором приняли участие представители правоохранительных органов и депутатского корпуса, Министерства по делам ветеранов и уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

"Были обсуждены вызовы, стоящие перед государством из-за наличия таких приговоров против ветеранов, которые общество не считает справедливыми, и незавершенных уголовных расследований по фактам нападений на общественных деятелей. Соответствующий механизм будет реализован для возвращения справедливости ветеранам и активистам", — заявили в ОП.

Согласно позиции офиса, "надлежащий ответ" от государства должны получить случаи несправедливого преследования данной категории лиц.

"Если начиная с 2014 года были совершены недостойные действия по отношению к ветеранам и общественным деятелям, если открывались безосновательные уголовные дела против этих граждан, но блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства", — считают в Офисе президента.

Отметим, что 23 февраля под зданием ОП прошла акция протеста против вынесенного утром в тот день приговора бывшему лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко за похищение в 2015 году депутата Коминтерновсого райсовета Одесской области Сергея Щербича. Приморский райсуд Одессы признал его виновным в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием, приговорив к семи годам и трем месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества.

По результатам данной акции сторонников Стерненко ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. 24 активных участника акции были доставлены в управление полиции, после чего просто отпущены.

Кроме того, акция сторонников Стерненко под ОП прошла и 27 февраля. Тогда участники мероприятия пришли также к Офису генпрокурора, забросали его файерами и расклеили на него наклейки с изображениями Стерненко, а также участника войны на Донбассе и музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета.