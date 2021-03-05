Стерненко доверяет лишь 10% украинцев, 58% о нем не слышали — опрос

Бывшему лидеру "Правого сектора" в Одессе Сергею Стерненко, приговоренному 23 февраля к 7 годам тюрьмы за похищение депутата райсовета, полностью доверяет лишь 3% украинцев, а еще 7% скорее доверяют, чем не доверяют. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

В то же время 20% опрошенных совершенно не доверяют Стерненко, а 6% скорее не доверяют, чем доверяют. 58% при этом вообще не слышали о нем, а 5% затруднились с ответом.

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Кроме того, "Рейтинг" впервые включил в опрос о доверии политикам и телеведущую Оксану Марченко, против которой, как и ее мужа Виктора Медведчука, были введены санкции, после чего она заявила о намерении начать политическую деятельность. Ей суммарно доверяет 11%, не доверяет 50%, а 31% не знают, кто это такая.

Самого Медведчука знают намного лучше: лишь 12% о нем не слыхали. При этом доверяют ему лишь 15%, а вот не доверяют 70%, причем 56% от всех опрошенных приходится на тех, кто не доверяет ему совершенно.

Также примечательно, что министра здравоохранения Максима Степанова не знает большинство украинцев — об этом заявили 54% респондентов. При этом доверяют ему лишь 12%, а не доверяют — 31%.

В свою очередь, премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 15%, не доверяют 50%, а почти треть опрошенных — 31% — вообще не знает, кто это такой.

Среди основных потенциальных кандидатов в президенты действующему главе государства Владимиру Зеленскому доверяют полностью 15%, скорее доверяют 28%, скорее не доверяют 23%, а полностью не доверяют 32%.

Юлии Тимошенко доверяет суммарно 28%, а не доверяет 70%, Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют — 73%. В то же время Юрию Бойко доверяют в общей сложности 24%, не доверяют 59%, но также 14% не слышали о таком политике.

Опрос был проведен 2-3 марта среди 2500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности выборки с вероятностью 0,95 составляет не больше 2%.

Отметим, что 26 февраля в эфире телешоу "Свобода слова Савика Шустера" были обнародованы результаты опроса платформы для социологических и маркетинговых исследований Liberty Report, согласно которому ситуация с приговором Стерненко волнует 49% украинцев. Равнодушие при этом высказали 23%, а 28% заявили, что ничего не знают об этом деле.