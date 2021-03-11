СНБО принял проект стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма

Совет национальной безопасности и обороны принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. Об этом сообщил на брифинге после заседания СНБО его секретарь Алексей Данилов.

"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", — заявил он.

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По словам секретаря СНБО, работа над документом продолжалась более года, к ней были привлечены представители различных институтов, в том числе Меджлиса крымскотатарского народа.

Данилов также заявил, что данная стратегия будет полностью публичным документом, с которым все смогут вскоре ознакомиться и который даже будет официально переведен на английский язык.

"Все наши партнеры получат этот документ в ближайшее время на английском языке. Этот документ будет открытым", — подчеркнул он.

Напомним, стратегию деоккупации Крыма ранее поручил Данилову написать президент Владимир Зеленский. Отметим также, что этим же указом Зеленский поручил официально признать крымскотатарскую латиницу и разработать стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы.