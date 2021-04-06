На Донбассе погибли еще двое украинских бойцов

6 апреля в зоне операции Объединенных сил (ООС) погибли двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Восток".

Так, по информации ОТГ, вблизи населенного пункта Невельское вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вследствие вражеского минометного огня один украинский боец получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, однако во время эвакуации он умер.

Кроме этого, недалеко от населенного пункта Степное результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью.

"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава ООС получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.