Война на Донбассе: за сутки оккупанты убили двух украинских бойцов

За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, недалеко от населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Водяное, оккупанты провели прицельный обстрел позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

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Кроме этого, вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Новоалександровки — из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава ООС получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открыли огонь.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования конфликта на Донбассе готов, и теперь Украина ждет реакции от России на документ.

В случае, если РФ не одобрит его, то это будет означать, "что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса".

Однако в Кремле утверждают, что не видели никакого "мирного плана" от Украины.