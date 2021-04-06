Украинская делегация отказалась ехать на переговоры по Донбассу в Минск — Резников

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе после карантина решила не ехать на переговоры в Минск, где они проходили ранее.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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По его словам, от поездок в столицу Беларуси украинская делегация отказалась из-за враждебной риторики этой страны в отношении Украины.

"Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город", — отметил Резников.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Беларусь находится под влиянием России, и в Киеве нет доверия к этой стране.

"Сегодня там доминирует определенное мнение пророссийского направления и антиукраинского характера. Мы принимаем это, конечно, ко вниманию, а украинские военные уже приняли это во внимание", — добавил министр.

Напомним, 14 февраля 2021 года советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что обострение ситуации на Донбассе "практически неизбежно".

3 марта боевики террористической группировки "ДНР" заявили, что будут вести "упреждающий огонь" по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.

9 марта представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия может готовить на Донбассе провокацию для введения своих "миротворцев" — РФ хочет сделать немецко-французские "предложения по кластерам" не актуальными.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заинтересован любой ценой убедить президента США Джо Байдена и лидеров стран "нормандской четверки" о необходимости включения самого Байдена в эту группу для продвижения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.