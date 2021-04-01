Политика 30 минут назад

РФ отказалась прекращать огонь на Донбассе с 1 апреля — Кравчук

Предложения Кравчука и ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации

Леонид Кравчук. Фото: Facebook Леонид Кравчук. Фото: Facebook
Леонид Кравчук. Фото: Facebook

Российская Федерация не поддержала предложение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука восстановить режим прекращения огня на Донбассе с 00:00 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации. По информации ТКГ, заседание началось с предложения Кравчука обеспечить с 00:00 1 апреля соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня. 

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Это предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности глава СММ ОБСЕ Халит Чевик.

Так, Чевик предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в которой подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала.

"Таким образом, двое из трех представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня. К сожалению, предложение ни Кравчука, ни ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации", — заявил Чевик.

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Напомним, 14 февраля 2021 года советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что обострение ситуации на Донбассе "практически неизбежно".

3 марта боевики террористической группировки "ДНР" заявили, что будут вести "упреждающий огонь" по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.

9 марта представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия может готовить на Донбассе провокацию для введения своих "миротворцев" — РФ хочет сделать немецко-французские "предложения по кластерам" не актуальными.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заинтересован любой ценой убедить президента США Джо Байдена и лидеров стран "нормандской четверки" о необходимости включения самого Байдена в эту группу для продвижения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

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