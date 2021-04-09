"Мы не одни перед лицом врага":ВСУ заявляют о готовности к эскалации конфликта на Донбассе

Главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак заявляет, что украинская армия не ведет подготовку к наступлению на Донбассе, однако готова дать ответ на возможную эскалацию конфликта в регионе. Об этом говорится в опубликованном на Facebook-странице Генштаба ВСУ заявлении Хомчака.

"Сообщения, распространенные государством-агрессором Российской Федерацией о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Эта кампания имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля", — заявил он.

Хомчак призвал не поддаваться на провокации, не распространять заведомо ложную информацию и не становиться инструментом гибридной войны в руках врага.

"Высшим военно-политическим руководством Украины определен политико-дипломатический сценарий урегулирования международного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях как приоритетный. Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины", — подчеркнул он.

По словам главнокомандующего, будучи преданной общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, Украина на первое место ставит жизнь своих граждан.

"В который раз подчеркиваю, что ВСУ готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины. Используя запугивание и шантаж применения военной силы, РФ искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей", — заявил Хомчак.

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По его словам, наращивание межвидовых группировок войск вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления.

"На этом фоне Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Мы не одни перед лицом врага. ВСУ активно способствуют реализации евроатлантического курса государства. Мы активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и углубили сотрудничество в Черноморском регионе", — подчеркнул военачальник.

Хомчак добавил, ВСУ принимают участие в коллективных мероприятиях подготовки войск, в том числе в учениях НАТО по тематике статьи 5 Североатлантического договора (принцип, согласно которому вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них в целом).

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"Сотрудничество Украина — НАТО носит исключительно мирный характер, направлено на укрепление обороноспособности страны и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Организации Североатлантического договора. Евроатлантический выбор Украины является суверенным правом нашего государства, на которое не имеет права влиять Россия", — подчеркнул он.

Напомним также, что накануне президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором призвал эту страну стать лидером в лоббировании предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.