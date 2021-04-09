Политика 1 час назад

"Мы не одни перед лицом врага":ВСУ заявляют о готовности к эскалации конфликта на Донбассе

При этом Хомчак заявил о неприемлемости освобождения оккупированных территорий ценой гибели множества мирных жителей

Руслан Хомчак. Фото: Минобороны Руслан Хомчак. Фото: Минобороны
Руслан Хомчак. Фото: Минобороны

Главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак заявляет, что украинская армия не ведет подготовку к наступлению на Донбассе, однако готова дать ответ на возможную эскалацию конфликта в регионе. Об этом говорится в опубликованном на Facebook-странице Генштаба ВСУ заявлении Хомчака.

"Сообщения, распространенные государством-агрессором Российской Федерацией о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Эта кампания имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля", — заявил он.

Кратко и по делу в Telegram

Хомчак призвал не поддаваться на провокации, не распространять заведомо ложную информацию и не становиться инструментом гибридной войны в руках врага.

Читайте также:
Минский тупик? Что принесут предстоящие переговоры лидеров Украины, Франции и Германии

"Высшим военно-политическим руководством Украины определен политико-дипломатический сценарий урегулирования международного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях как приоритетный. Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины", — подчеркнул он.

По словам главнокомандующего, будучи преданной общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, Украина на первое место ставит жизнь своих граждан.

"В который раз подчеркиваю, что ВСУ готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины. Используя запугивание и шантаж применения военной силы, РФ искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей", — заявил Хомчак.

Читайте также:
Россия предлагала привлечь Януковича к переговорам по Донбассу

По его словам, наращивание межвидовых группировок войск вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления.

"На этом фоне Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Мы не одни перед лицом врага. ВСУ активно способствуют реализации евроатлантического курса государства. Мы активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и углубили сотрудничество в Черноморском регионе", — подчеркнул военачальник.

Хомчак добавил, ВСУ принимают участие в коллективных мероприятиях подготовки войск, в том числе в учениях НАТО по тематике статьи 5 Североатлантического договора (принцип, согласно которому вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них в целом).

Читайте также:
Литва предложит НАТО предоставить Украине план действий по членству в Альянсе

"Сотрудничество Украина — НАТО носит исключительно мирный характер, направлено на укрепление обороноспособности страны и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Организации Североатлантического договора. Евроатлантический выбор Украины является суверенным правом нашего государства, на которое не имеет права влиять Россия", — подчеркнул он.

Напомним также, что накануне президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором призвал эту страну стать лидером в лоббировании предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Шмыгаль предложил Кличко покинуть должность главы КГГА
Шмыгаль предложил Кличко покинуть должность главы КГГА
Суд отменил все решения об аннулировании выборов на участках округа №87
Суд отменил все решения об аннулировании выборов на участках округа №87
Половина украинцев видит позитив в звонке Байдена Зеленскому — опрос
Половина украинцев видит позитив в звонке Байдена Зеленскому — опрос
Загрузка...
Новое видео
Как физические нагрузки помогают решать бизнес-задачи — Елена Бахтигузина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Больничные по новым правилам. Меньше денег на выплаты сотрудникам и штрафы для врачей

  3. Минский тупик? Что принесут предстоящие переговоры лидеров Украины, Франции и Германии

  4. Одного из богатейших людей Великобритании убили в собственном особняке

  5. Украина отказывается верить в версию Ирана о человеческой ошибке при сбитии самолета МАУ

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...