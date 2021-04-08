Политика 1 час назад

Россия предлагала привлечь Януковича к переговорам по Донбассу

Однако украинская сторона отказалась от этой идеи

Виктор Янукович. Фото: Администрация президента Украины Виктор Янукович. Фото: Администрация президента Украины
Виктор Янукович. Фото: Администрация президента Украины

Российская сторона в 2019 году предлагала привлечь бывшего президента-беглеца Украины Виктора Януковича к переговорам Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, однако украинская сторона отказалась.

Об этом на пресс-конференции 8 апреля 2021 года заявил заместитель главы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак.

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По его словам, в августе 2019 года украинская сторона возмутилась присутствием действующих представителей так называемых "республик Донбасса" в ТКГ.

"…они предложили, давайте стороной для обсуждения будут не те, кто сейчас, а депутаты местных советов, которые были избраны на выборах в 2010 году. Хорошо, давайте попробуем, но если вам сейчас предложат, исходя из фундаментальных причин кризиса, за стол переговоров посадить президента, который был избран в 2010 году? Сразу желание обсуждать фундаментальные причины кризиса пропали", — рассказал Козак.

В частности, он имел в виду бывшего президента Виктора Януковича, который был избран в 2010 году и в разгар Революции достоинства в феврале 2014 года сбежал в Россию.

Российские СМИ в 2020 году писали о его возможном привлечении к переговорам по Донбассу после того, как Украина ввела в состав своей делегации четверых представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Ранее на пресс-конференции в феврале 2019 года Янукович заявлял, что готов просить об обмене пленными лично президента России Владимира Путина. Он также призывал предоставить Донбассу автономию, чтобы регион оставался в составе Украины.

Напомним, в марте 2021 года СНБО Украины ввел национальные санкции против Януковича. Они распространяются на все его имущество и активы в Украине.

Как известно, ситуация на востоке Украины и вблизи украинско-российской границы в последние недели значительно обострилась. Перемирие фактически закончилось, а РФ перебрасывает свои войска ближе к Украине.

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