Украина вводит санкции против 19 недропользователей и начнет аудит разрешений с 1994 года

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рекомендует президенту Владимиру Зеленскому ввести санкции в отношении 19 компаний, которые используют украинские недра.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в пятницу.

"Принято решение по санкциям в сфере недропользования в отношении компаний "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бэст ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка, "Экогазальянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит Ойл", "Профиннафт", "Бэстгеотек". В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны", — отметил Данилов.

Он добавил, что также будет проведен аудит всех разрешений на недропользование, выданных с 1994 года.

Кроме того, по рекомендации СНБО будут введены санкции против двух юридических лиц из Гонконга, являющихся акционерами "Донецкоблгаза".

Также на заседании Совбеза было решено провести проверку провайдера "Зеонбуд" и ликвидировать его монополию и поддержать инициативу СБУ по введению санкций против экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших топовых чиновников времен президенства Януковича.

Напомним, последние несколько заседаний СНБО заканчивались громкими решениями. Были введены санкции против Виктора Медведчука, принято решение о национализации "Мотор-Сичи" и ряд других.

По данным СМИ, компании "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бэст ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка, "Экогазальянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит Ойл", "Профиннафт", "Бэстгеотек" эксплуатируют участки, которые ранее принадлежали компании "Голден Деррик". Некоторыми из указанных компаний руководит Виталий Лупето, который ранее руководил "Голден Деррик".

Напомним также, что в 2011 году "Голден Деррик" получила 19 лицензий на недропользование без аукциона из-за того, что часть ее уставного капитала принадлежала государственной компании "Надра Украины". СМИ называли собственником компании "Голден Деррик" экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

В 2015 году контроль над "Голден Деррик" получили компании, связанные с Павлом Фуксом. В 2017 году "Голден Деррик" сменила название на "Ист Юуроп Петролеум". В конце 2018 года "Надра Украины" вышла из состава акционеров компании. В марте 2019 года лицензии были перерегистрированы на 19 дочерних предприятий.