Утром 20 ноября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту компании ДТЭК в Одесской области. В двух районах зафиксированы массовые отключения света.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Из-за повреждений инфраструктуры без электроснабжения временно осталась 41 тысяча семей в двух районах региона.

По данным энергокомпании, отключения зафиксированы в Одесском и Раздельнянском районах области.

Специалисты компании начнут осмотр уцелевшего оборудования, ремонтных работ и восстановления электроснабжения сразу, как только это позволит ситуация безопасности.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, 16 ноября российские войска атаковали энергетические объекты компании ДТЭК в Одесской области. Без света остались более 52 тысяч семей.