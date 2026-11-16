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Россия атаковала энергетические объекты ДТЭК в Одесской области

атака
Россия атаковала энергетические объекты ДТЭК в Одесской области / ДТЭК

16 ноября российские войска атаковали энергетические объекты компании ДТЭК в Одесской области. Без света остались более 52 тысяч семей

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Там отметили, что утром армия РФ снова атаковала энергетические объекты ДТЭК на севере Одесщины. Из-за обстрелов без света остались 52,2 тысячи семей.

Также повреждена производственная площадка компании. В здании выбиты окна, повреждены потолки и двери.

Фото 2 — Россия атаковала энергетические объекты ДТЭК в Одесской области
Фото 3 — Россия атаковала энергетические объекты ДТЭК в Одесской области

В ДТЭК сообщили, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением оборудования.

Напомним, утром 14 ноября российские войска уже атаковали энергетический объект ДТЭК на севере Одесской области.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

3 ноября российские войска совершили очередную массированную атаку на три теплоэлектростанции ДТЭК десятками ракет и дронов. ТЭС приостановили генерацию электроэнергии.

Автор:
Светлана Манько

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