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РФ снова атаковала объект ДТЭК в Одесской области: без света почти 50 тысяч семей
Утром 14 ноября российские войска снова атаковали энергетический объект ДТЭК на севере Одесской области. В результате атаки почти 50 тысяч семей остались без электроэнергии.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после того, как это позволила ситуация с безопасностью.
Специалисты разбирают завалы и ремонтируют поврежденное оборудование.
В ДТЭК отметили, что этот объект уже неоднократно подвергался обстрелам, поэтому его восстановление потребует времени.
Напомним, 11 ноября в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре Одесщины без света остались 135 тысяч потребителей в трех районах области.