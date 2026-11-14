РФ снова атаковала объект ДТЭК в Одесской области: без света почти 50 тысяч семей

Утром 14 ноября российские войска снова атаковали энергетический объект ДТЭК на севере Одесской области. В результате атаки почти 50 тысяч семей остались без электроэнергии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после того, как это позволила ситуация с безопасностью.

Специалисты разбирают завалы и ремонтируют поврежденное оборудование.

В ДТЭК отметили, что этот объект уже неоднократно подвергался обстрелам, поэтому его восстановление потребует времени.

Напомним, 11 ноября в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре Одесщины без света остались 135 тысяч потребителей в трех районах области.