Атака на энергетику Одесщины: без света осталось 135 тысяч потребителей в трех районах

Российские войска вечером 10 и утром 11 ноября нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Одесской области. Из-за повреждения оборудования в регионе применены аварийные отключения электроэнергии, один человек получил ранения.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, без электроснабжения временно остаются около 135 тысяч потребителей в частях Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского районов.

В результате вражеских атак пострадал один человек — медики оказывают ему всю необходимую помощь.

"Энергетики "Укрэнерго" и ДТЭК "Одесские электросети" уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям пострадавших общин", - подчеркнул Кипер.

На период ликвидации последствий обстрелов органы местного самоуправления развернули в области дополнительные пункты несокрушимости, где люди могут согреться и зарядить гаджеты.

Напомним, российская атака повредила важное энергооборудование в Днепропетровской области. В результате без электроэнергии осталась значительная часть Днепра и Каменского, также были обесточены объекты критической инфраструктуры.