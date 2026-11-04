Россияне атаковали склады с обувью под Одессой: что известно о последствиях

В среду, 4 ноября, российские войска нанесли удар по складским помещениям торгового назначения в пригороде Одессы, где производили обувь.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, на месте попадания вспыхнули пожары, а также были полностью уничтожены два автомобиля.

В результате вражеского обстрела ранения получил один человек.

Местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев уточняют , что враг трижды атаковал ударными беспилотниками территорию промрынка "7-й километр" . Над местом прилетов поднимается плотный столб дыма.

В настоящее время спасатели продолжают ликвидацию последствий обстрелов. Информация о состоянии пострадавшего и масштабах ущерба уточняется.

Напомним, вечером 3 ноября российские войскас нанесли удар по Одессе , попав в торговый центр "Семья". По предварительным данным, в результате вражеской атаки обошлось без погибших и пострадавших.