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Россия ударила по рынку "7-й километр" под Одессой: есть пострадавшие (ФОТО)

рынок 7 километр, Одесса, последствия обстрела
Последствия обстрела рынка "7 километр" под Одессой/Фото: facebook.com/p/Рынок-7-км

В ночь на 8 сентября около 3:30 российские войска нанесли удар по промтоварному рынку "7 километр" в пригороде Одессы, в результате чего повреждена одна из торговых площадок, пострадали трое людей.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба рынка.

Под прицелом оказалась Харьковская площадка рынка. В результате взрыва разбиты коммунальное здание, складские, технические и хозяйственные постройки, а также ближайшие торговые павильоны.

Фото 2 — Россия ударила по рынку "7-й километр" под Одессой: есть пострадавшие (ФОТО)
Под обстрел попала Харьковская площадка рынка/Фото: facebook.com/p/Рынок-7-км

В ходе обстрела пострадал 58-летний охранник промтоварного рынка. Мужчине уже сделали операцию, его состояние стабильное. В целом сообщают о трех пострадавших.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, по состоянию на 9:45 количество пострадавших в результате атаки на рынок "7 километр" выросло до 3 человек.

"За медицинской помощью обратились еще двое мужчин, 1972 и 1978 г.р. обошлось без госпитализации. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", — сообщил он.

Пока ситуация на территории рынка находится под контролем, там продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Представители администрации также отметили, что делают все возможное для оказания всесторонней помощи всем нуждающимся.

Напомним, 8 сентября российская армия нанесла очередной удар по пассажирскому поезду "Укрзализныци". Благодаря своевременной эвакуации пострадавших нет.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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