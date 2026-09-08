Россия нанесла очередной удар по пассажирскому поезду

8 сентября российская армия нанесла очередной удар по пассажирскому поезду "Укрзализныци". Благодаря своевременной эвакуации пострадавших нет.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что поезд сообщением Киев — Сумы раньше времени остановили после предупреждения мониторинговой команды "Укрзализныци".

Пассажиры, поездная и локомотивная бригады были эвакуированы к моменту ушибов.

В УЗ поблагодарили железнодорожников за четкую и слаженную работу, пассажиров за то, что внимательно слушают железнодорожников и Сумской ОВА за оперативное взаимодействие и логистическую поддержку.

Напомним, 2 сентября российский ударный беспилотник попал вблизи пассажирского поезда №53/54 сообщением Одесса - Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги. Благодаря заблаговременному реагированию мониторинговой службы людей удалось вывести в безопасное место для взрыва.