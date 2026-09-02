Российский беспилотник атаковал поезд Одесса — Днепр: людей успели эвакуировать

Российский ударный беспилотник попал рядом с пассажирским поездом №53/54 сообщением Одесса — Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги. Благодаря заблаговременному реагированию мониторинговой службы людей удалось вывести в безопасное место для взрыва.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

Пассажиров, а также поездную и локомотивную бригады оперативно перевели на безопасное расстояние от путей. Основной удар принял на себя локомотив поезда, в момент атаки людей в вагонах уже не было.

Среди граждан и работников железной дороги пострадавших нет. Для перевозки пассажиров на станцию назначения Днепропетровская областная военная администрация оперативно организовала автобусные рейсы.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ атаковала баллистикой железнодорожное депо и другие объекты Укрзализныци. В ночь на 1 сентября 2026 года российские войска нанесли ракетный удар по депо перевозчика в Киеве, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, шесть из которых — железнодорожники.