Російський безпілотник атакував потяг Одеса — Дніпро: людей встигли евакуювати

Російський ударний безпілотник поцілив поблизу пасажирського поїзда №53/54 сполученням Одеса — Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Завдяки завчасному реагуванню моніторингової служби людей вдалося вивести в безпечне місце до вибуху.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

Пасажирів, а також поїзну та локомотивну бригади оперативно перевели на безпечну відстань від колій. Основний удар прийняв на себе локомотив потяга, у момент атаки людей у вагонах уже не було.

Серед громадян і працівників залізниці постраждалих немає. Для перевезення пасажирів до станції призначення Дніпропетровська обласна військова адміністрація оперативно організувала автобусні рейси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала балістикою залізничне депо та інші обʼєкти Укрзалізниці. У ніч на 1 вересня 2026 року російські війська завдали ракетного удару по депо перевізника в Києві, унаслідок чого загинуло щонайменше семеро людей, шестеро з яких — залізничники.