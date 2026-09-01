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РФ атакувала балістикою залізничне депо та інші обʼєкти "Укрзалізниці": семеро загиблих

вокзал
РФ прицільно атакувала балістикою залізничне депо та інші обʼєкти Укрзалізниці

У ніч на 1 вересня Росія прицільно атакувала балістикою залізничне депо “Укрзалізниці” в Києві: на об’єктах — значні руйнування та займання. Відомо про мінімум 7 загиблих, шість із них — працівники залізниці.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

За його словами, нічні удари балістики по Києву армія РФ прицільно здійснила  по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах.

Перцовський розповів, що балістичний удар забрав життя 7 людей, з яких 6 - працівники залізниці. Ще  один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу. Десятки встигли врятуватись по укриттях.

Очільник "Укрзалізниці зазначив, що внаслідок удару є «багато руйнувань», зокрема повністю знищено один із цехів, а на території підприємства досі триває ліквідація осередків займання.

Перцовський додав, що через наслідки атаки тимчасово обмежували рух на двох залізничних перегонах, однак згодом його відновили.

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня Росія атакувала залізничні об'єкти у Києві та на Одещині. Внаслідок удару по підприємству на Дарниці загинув працівник "Укрзалізниці", а на станції Роздільна пошкоджено вокзал. На рух поїздів атака не вплинула.

Автор:
Світлана Манько

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