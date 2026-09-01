РФ атаковала баллистикой железнодорожное депо и другие объекты "Укрзализныци": семь погибших

В ночь на 1 сентября Россия прицельно атаковала баллистикой железнодорожное депо "Укрзализныци" в Киеве: на объектах — значительные разрушения и возгорания. Известно о минимуме 7 погибших, шесть из них — работники железной дороги.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

По его словам, ночные удары баллистики по Киеву армия РФ прицельно совершила по железнодорожному депо и другим железнодорожным объектам.

Перцовский рассказал, что баллистический удар унес жизни 7 человек, из которых 6 – работники железной дороги. Еще один сотрудник получил ранение и находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Десятки успели спастись по укрытиям.

Руководитель "Укрзализныци" отметил, что в результате удара есть «много разрушений», в том числе полностью уничтожен один из цехов, а на территории предприятия до сих пор продолжается ликвидация очагов возгорания.

Перцовский добавил, что из-за последствий атаки временно ограничивали движение на двух железнодорожных гонках, однако впоследствии его возобновили.

Напомним, в ночь на 22 августа Россия атаковала железнодорожные объекты в Киеве и Одесской области. В результате удара по предприятию на Дарнице погиб работник "Укрзализныци", а на станции Раздельная поврежден вокзал. На движение поездов атака не повлияла.