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Новости
Дата публикации

Выплаты на детей до года: 226 тысяч семей уже подали заявки на получение помощи

детская, ясли
В Украине стартовала программа "Если". / Freepik

За девять месяцев более 226 тысяч семей подали заявки на пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года. Более 183 тысяч семей уже получают эту выплату.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Размер ежемесячного пособия составляет 7 тысяч гривен, или 10,5 тысяч гривен для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью. Это целевые средства, которые можно потратить по определенным МСС-кодам.

Программа "еЯсли" и другие виды помощи

После того, как ребенку исполняется год, семья может воспользоваться программой "еЯсли". Размер этой выплаты составляет 8 тысяч гривен в месяц, а для семей с детьми с инвалидностью – 12 тысяч гривен. Помощь выплачивается до достижения ребенком трехлетнего возраста при условии выхода одного из родителей на работу на полный рабочий день. На эту программу подали заявления более 26 тысяч семей.

Кроме этого, введены следующие виды помощи:

  • пособие по беременности и родам в размере 7 тысяч гривен, на которую подали заявки более 76 тысяч женщин, а 50 тысяч из них уже получают средства;  
  • увеличена помощь при рождении ребенка в размере 50 тысяч гривен, которую уже получили около 86 тысяч женщин.

Особенности получения и использования средств

С августа получателям детских выплат доступна Дія.Карточка "Забота о ребенке". На нее поступают все целевые виды помощи. При этом срок использования средств отменен, поэтому семья может воспользоваться деньгами, когда они понадобятся для ребенка.

Напомним, в марте государство начало перечисление средств семьям с детьми: ежемесячные выплаты составляют от 7 до 8 тысяч гривен в зависимости от вида пособия.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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