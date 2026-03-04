В Украине стартовали выплаты детской помощи: кому насчитывают 7 и 8 тысяч гривен

Государство приступило к перечислению средств семьям с детьми: ежемесячные выплаты составляют от 7 до 8 тысяч гривен в зависимости от вида помощи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

Детская помощь

"Начались выплаты "детской помощи". Спецсчета для получения этих средств уже можно открыть в Ощадбанке", - подчеркнула глава правительства.

Выплаты по программе "єЯсла" начали поступать первым получателям. Сейчас средства получают 1370 человек. Размер пособия составляет 8 тысяч гривен в месяц и начисляется при выходе на работу матери, отца или опекуна после достижения ребенком одного года. Вырученные средства можно направить на оплату услуг няни, ассистента или дошкольного учреждения.

В то же время государственная помощь по уходу за ребенком до одного года уже перечислена более 46 тысячам семей. С начала этого года ее размер составляет 7 тыс. грн в месяц.

О программе "єЯсла"

В Украине с 1 января 2026 года заработала программа "єЯсла", которая предусматривает ежемесячную целевую помощь для работающих родителей, воспитывающих детей в возрасте от одного до трех лет. Она призвана компенсировать расходы по уходу за ребенком, в частности оплату частных садов, услуг няни или ФЛП, а также дополнительные платные услуги в государственных и коммунальных садах.

Участниками программы могут стать матери или другие законные представители ребенка, кроме приемных родителей, которые фактически ухаживали за ребенком до года, а затем вышли на работу на полный день. Размер выплат составляет 8000 гривен ежемесячно на одного ребенка и 12000 гривен для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Деньги начисляются на специальный счет с "Дія.Карткою" и целевыми: их можно использовать только на оплату услуг ухода за ребенком. Перевести средства на другой счет или снять наличные деньги невозможно.

Оформить помощь можно через сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать заявку через приложение "Дія".

Программа "єЯсла" направлена на поддержку работающих родителей и помогает совмещать профессиональную деятельность с уходом за ребенком, уменьшая финансовую нагрузку на семьи.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий рост единовременного пособия при рождении малыша до 50 000 грн и устанавливающий новые стандарты выплат для беременных женщин и рожениц.