50 000 грн при рождении и новые выплаты: как изменится поддержка семей с детьми с 1 января

С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий рост единовременного пособия при рождении малыша до 50 000 грн и устанавливающий новые стандарты выплат для беременных женщин и рожениц.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Также документ вводит запуск цифровых сервисов помощи "єЯсла" и "єСадок", обновленный "Пакунок малюка" и специальные выплаты для подготовки детей в школу, что коренным образом изменит подход к социальной защите семей

Помощь беременным женщинам и роженицам

Выплаты во время декретного отпуска будут зависеть от занятости женщины:

Женщины без официального трудоустройства получат фиксированную сумму — 7 000 грн ежемесячно.

ежемесячно. Официально трудоустроенные лица имеют право на выплату в размере 100% их среднего дохода за последний год.

за последний год. Для военных, полицейских и других спецкатегорий – 100% среднемесячного денежного довольствия .

Деньги будут начисляться за стандартный период: 70 дней до рождения малыша и 56 дней после. В случае рождения двух и более детей или медицинских осложнений послеродовой период оплаты продлевается до 70 дней.

Выплаты после рождения и "Пакунок малюка"

50 000 грн . сумма единовременного пособия при рождении ребенка (как первого, так и последующего).

. сумма единовременного пособия при рождении ребенка (как первого, так и последующего). 7 000 грн - ежемесячная выплата, которая выплачивается в течение первого года жизни ребенка. Для детей с инвалидностью эта сумма выше и составляет 10 500 грн.

Кроме денег, семьи получают "Пакунок малюка". Родители имеют право выбора: получить набор необходимых вещей в натуральной форме или денежную компенсацию. Важно, что получить "пакунок" можно уже с 36-й недели беременности или в течение 3 месяцев после рождения.

Новые инструменты: "єЯсла" и "єСадок"

Закон вводит инновационные выплаты для родителей, решивших выйти на работу.

Программа "єЯсла" (от 1 до 3 лет): родители, работающие полный рабочий день, будут получать 8 000 грн ежемесячно (12 000 грн, если ребенок имеет инвалидность). Программа "єСадок" (от 3 до 6 лет): вводится с 2028 года. Выплата в 8 000 грн будет предоставляться в случаях, если община не смогла обеспечить ребенку место в коммунальном саду или не реализовала принцип "деньги следуют за ребенком".

"Пакунок школяра"

Также выплачивается 5 000 грн – единовременная денежная помощь учащимся первых классов. "Пакунок школяра" – это целевая финансовая помощь, предназначенная для покрытия расходов на приобретение канцелярских принадлежностей, детской одежды, обуви, а также книг для первоклассников.

Напомним, 19 августа Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка, предусматривающий увеличение выплат. 14 ноября президент Владимир Зеленский его подписал.