За рождение ребенка будут платить 50 тысяч грн: детали

Кабинет Министров Украины утвердил проект закона о помощи семье до и после рождения ребенка. Он предполагает увеличение выплат для матерей и внедрение программы "єЯсла".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, закон предусматривает повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка с 10,3 тыс. до 50 тыс. грн. грн. Также существенно увеличиваем выплаты женщинам, родившим ребенка, но не имеющим профессионального стажа. Сейчас такая выплата составляет менее 1000 гривен, а после принятия закона составит 7 тысяч грн в месяц.

Кроме того, один из родителей или опекун будет ежемесячно получать пособие по уходу до достижения ребенком одного года. Ее размер отдельно определит Кабмин.

"После того, как ребенку исполнится один год, родители будут иметь выбор: вернуться к работе или воспитывать ребенка до трех лет. Если они выберут первый вариант, государство будет ежемесячно платить 8 тысяч грн. В случае избрания второго варианта за мамой или папой сохранится уплата единого социального взноса вплоть до трехлетия малыша", - уточнил Шмыгаль.

Также в Украине сохраняется "Пакет малыша" в двух вариантах: как натуральная помощь или денежная компенсация в более чем 7,5 тыс. гривен.

Заметим, это только законопроект, который должен быть внесен в Верховную Раду на рассмотрение и принятие.

Демографический кризис в Украине

Рождаемость в Украине стабильно падает как минимум за последние 10 лет. Показатель падения с 2015 по 2021 год колебался в пределах 3 -11%. Эта тенденция существенно ухудшилась с начала полномасштабной войны — в 2022 году зарегистрировали на 24,6% меньше новорожденных, чем в 2021-м. Однако эта цифра не учитывает данные из Крыма и временно оккупированных территорий. Уже в 2023 году был зафиксирован еще больший спад рождаемости – на 33%.

Во втором полугодии 2024 года в Украине было зафиксировано 89 тысяч рождений детей, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В свою очередь, умерло в Украине за это время и 244,1 тысяч человек, что на 2,5% больше, чем в июле-декабре предыдущего года.

За весь 2024 год в Украине родилось 176,7 тысяч человек (падение на 5,7% к 2023-му), а умерло 495,1 тысяч (только на 1 тысячу меньше). Таким образом, естественное сокращение выросло на 3,1% и составило 318,4 тысяч человек.

Также примечательно, что в 2024 году отношение смертности к рождаемости достигло наихудшего показателя за всю историю независимой Украины – 2,8 ( в первом полугодии – 2,86, во втором – 2,74).

Всего за три военных года в Украине количество рождений составило лишь 570,1 тысяч, а количество смертей - 1,53 миллиона, то есть население лишь естественным образом упало по крайней мере на 963 тысяч человек.