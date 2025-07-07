"Пакет школьника": в Украине будут выплачивать 5 тысяч грн родителям первоклассников

Правительство приняло решение о запуске новой выплаты — "Пакет школьника". Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в оффлайн формате.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кто может рассчитывать на выплату?

По словам Шмыгаля, получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья, заявка будет подаваться через "Дію".

Глава правительства уверяет, что весь процесс будет удобным и простым.

"Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь картой за те вещи, которые необходимы для школы", — уточнил Шмигаль.

Он добавил, что Министерство социальной политики прокоммуникирует все детали и информацию о старте подачи заявок.

Кроме того, выплата в 5 тыс. грн никак не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.

"Запуск "Пакети школьника" — это небольшая часть новаций, которые также призваны создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине", — подытожил Шмигаль.

Напомним, правительство приняло решение о распределении 185 миллионов гривен на нужды школ в 12 областях Украины.