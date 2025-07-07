"Пакунок школяра": в Україні виплачуватимуть 5 тисяч грн батькам першокласників

Уряд ухвалив рішення про запуск нової виплати — "Пакунок школяра". Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Хто може розраховувати на виплату?

За словами Шмигаля, отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через "Дію".

Очільник уряду запевняє, що весь процес буде зручним і простим.

"Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи", - уточнив Шмигаль.

Він додав, що Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок.

Крім того, виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.

"Запуск "Пакунку школяра" — це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про розподіл 185 мільйонів гривень на потреби шкіл у 12 областях України. Ці кошти будуть цілеспрямовано спрямовані на модернізацію шкільниххарчоблоків, що має значно покращити умови харчування для учнів.