Якісне харчування для школярів: у харчоблоки інвестують 185 млн грн

Уряд ухвалив рішення про розподіл 185 мільйонів гривень на потреби шкіл у 12 областях України. Ці кошти будуть цілеспрямовано спрямовані на модернізацію шкільних харчоблоків, що має значно покращити умови харчування для учнів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабіну 2 липня.

"Загалом у поточному році для цього в державному бюджеті передбачили 960 млн грн", — зазначив очільник уряду.

Також він підкреслив, що у межах реалізації державної політики в галузі освіти вже розподілено понад 488 млн грн так званої STEM-субвенції між громадами. Сьогодні ухвалено рішення щодо розподілення ще понад 11 млн грн для шкіл Дніпровщини та Черкащини.

Раніше уряд виділив 350 мільйонів гривень на будівництво та ремонт укриттів для шкіл, а також на аварійно-відновлювальні роботи. Ці кошти також підуть на закупівлю генераторів та іншого необхідного обладнання, щоб забезпечити безпечне навчання дітей в умовах війни.

Нагадаємо, уряд зареєстрував у Верховній Раді доопрацьовані зміни до бюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення видатків на 449,8 млрд гривень. Основна частина додаткових коштів піде на посилення оборонного потенціалу країни, а також на підтримку освіти та медичного забезпечення громадян.