Уряд оновив бюджет із додатковими витратами у майже 450 млрд грн: куди підуть кошти

Уряд зареєстрував у Верховній Раді доопрацьовані зміни до бюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення видатків на 449,8 млрд гривень. Основна частина додаткових коштів піде на посилення оборонного потенціалу країни, а також на підтримку освіти та медичного забезпечення громадян.

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Доопрацьовані зміни до бюджету

Видатки бюджету збільшено на 449,8 млрд грн, серед ключових напрямків фінансування:

412,4 млрд грн – оборона, з яких 215,9 млрд грн виділено на закупівлю зброї та техніки;

18,1 млрд грн – збільшення резервного фонду;

4,6 млрд грн – забезпечення харчування учнів початкових класів у всіх областях та учнів 5-11 класів на прифронтових територіях;

3,4 млрд грн – нова програма Мінцифри для закупівлі техніки і обладнання, що тестує перспективні defense tech-рішення;

3,1 млрд грн – закупівля лікарських засобів для лікування онкологічних захворювань, вірусних гепатитів, рідкісних орфаних хвороб, гемофілії та інших;

2,77 млрд грн – збільшення статутного капіталу Фонду розвитку інновацій (підпорядкований Мінцифрі);

1,5 млрд грн – субвенція місцевим бюджетам на розбудову мережі військових ліцеїв для патріотичного виховання дітей (перший такий ліцей незабаром відкриється в Черкасах);

1,16 млрд грн – підтримка ветеранів війни та їхніх родин, включно з виплатою грошової допомоги та компенсаціями за страховими полісами (автоцивілка);

0,8 млрд грн – продовження створення Національного військового меморіального кладовища;

0,65 млрд грн – фінансування Мін’юсту на оплату праці у пенітенціарній системі.

Фінансування збалансовано за рахунок:

184,9 млрд грн – збільшення залучення коштів через облігації внутрішньої держпозики (ОВДП);

147,5 млрд грн – перевиконання власних доходів бюджету, зокрема ПДФО, податку на прибуток, акцизів на ввезені товари, а також додаткові надходження від Національного банку та державних компаній;

65,1 млрд грн – зменшення витрат на погашення ОВДП;

46,7 млрд грн – скорочення видатків на обслуговування боргу завдяки сприятливому курсу валют і реструктуризації;

3 млрд грн – зменшення витрат на забезпечення гарантованих державою боргів;

2,6 млрд грн – скорочення інших видатків, зокрема 900 млн грн з програми "помічник ветерана" через зміну підходів до підтримки ветеранів, а також незначні зменшення по інших напрямках.

З 1 серпня 2025 року планується перенаправити кошти від ліцензій грального бізнесу та лотерей на закупівлю військової техніки для Міноборони. Раніше ці гроші використовувалися для програм Міністерства освіти, охорони здоров’я та молоді і спорту. Також третину надходжень від "військового ПДФО", які раніше спрямовувалися Держспецзв’язку, тепер планують передавати Міноборони. Ці суми вже включені у збільшення оборонного фінансування на 412,4 млрд грн і просто зафіксовані у тексті змін.

Окрім того, місцевим бюджетам пропонується дозволити використовувати залишки додаткової дотації з держбюджету для закупівлі шкільних автобусів та облаштування укриттів у школах.

Верховна Рада розгляне зміни до бюджету в найближчі 2 тижні, підсумовує Підласа.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів працює над середньостроковим бюджетним плануванням на 2026–2028 роки. 27 червня уряд затвердив Бюджетну декларацію у якій передбачено два сценарії розвитку, що враховують різні макроекономічні умови та курсові коливання гривні та долара.