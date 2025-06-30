Правительство обновило бюджет с дополнительными расходами почти в 450 млрд грн: куда пойдут средства

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде доработанные изменения в бюджет на 2025 год, предусматривающие увеличение расходов на 449,8 млрд гривен. Основная часть дополнительных средств будет направлена на усиление оборонного потенциала страны, а также на поддержку образования и медицинского обеспечения граждан.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Доработанные изменения в бюджет

Расходы бюджета увеличены на 449,8 млрд грн, среди ключевых направлений финансирования:

412,4 млрд грн – оборона, из которых 215,9 млрд грн выделено на закупку оружия и техники;

18,1 млрд грн – увеличение резервного фонда;

4,6 млрд грн – обеспечение питания учащихся начальных классов во всех областях и учащихся 5-11 классов на прифронтовых территориях;

3,4 млрд грн – новая программа Минцифры для закупки техники и оборудования, тестирующая перспективные defense tech-решения;

3,1 млрд грн – закупка лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний, вирусных гепатитов, редких орфаных заболеваний, гемофилии и других;

2,77 млрд грн – увеличение уставного капитала Фонда развития инноваций (подчиненный Минцифри);

1,5 млрд грн – субвенция местным бюджетам на развитие сети военных лицеев для патриотического воспитания детей (первый такой лицей в скором времени откроется в Черкассах);

1,16 млрд грн – поддержка ветеранов войны и их семей, включая выплату денежной помощи и компенсации по страховым полисам (автогражданка);

0,8 млрд грн – продолжение создания Национального военного мемориального кладбища;

0,65 млрд грн – финансирование Минюста на оплату труда в пенитенциарной системе.

Финансирование сбалансировано за счет:

184,9 млрд грн – увеличение привлечения средств через облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ);

147,5 млрд грн – перевыполнение собственных доходов бюджета, в частности НДФЛ, налога на прибыль, акцизов на ввозимые товары, а также дополнительные поступления от Национального банка и государственных компаний;

65,1 млрд грн – уменьшение расходов на погашение ОВГЗ;

46,7 млрд грн – сокращение расходов на обслуживание долга благодаря благоприятному курсу валют и реструктуризации;

3 млрд грн – уменьшение расходов на обеспечение гарантированных государством долгов;

2,6 млрд грн – сокращение других расходов, в том числе 900 млн грн из программы "помощник ветерана" из-за изменения подходов к поддержке ветеранов, а также незначительные уменьшения по другим направлениям.

С 1 августа 2025 г. планируется перенаправить средства от лицензий игорного бизнеса и лотерей на закупку военной техники для Минобороны. Ранее эти деньги использовались для программ Министерства образования, здравоохранения и молодежи и спорта. Также треть поступлений от "военного НДФЛ", которые ранее направлялись Госспецсвязи, теперь планируют передавать Минобороны. Эти суммы уже включены в увеличение оборонного финансирования на 412,4 млрд. грн. и просто зафиксированы в тексте изменений.

Кроме того, местным бюджетам предлагается разрешить использовать остатки дотации из госбюджета для закупки школьных автобусов и обустройства укрытий в школах.

Верховная Рада рассмотрит изменения в бюджет в ближайшие 2 недели, заключает Пидласа.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров работает над среднесрочным бюджетным планированием на 2026-2028 годы. 27 июня правительство утвердило Бюджетную декларацию, в которой предусмотрены два сценария развития, учитывающие различные макроэкономические условия и курсовые колебания гривны и доллара.